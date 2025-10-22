El temporal se sintió en la región: Benito Juárez y Laprida, afectados

El techo de la pileta climatizada en Benito Juárez, ubicada en el Complejo Polideportivo Solís, resultó totalmente dañado a raíz de las fuertes ráfagas que se produjeron en la tarde-noche de este martes.

Parte de la mampostería y el techo del Hospital Eva Perón se vieron afectados.

También hubo caída de árboles y postes de los tendidos de servicios públicos. Bomberos, policía y trabajadores de la cooperativa eléctrica trabajaban a destajo para normalizar la situación. En esa línea, desde la Jefatura Distrital de Educación de aquella ciudad definieron suspender el dictado de clases este miércoles en todo Benito Juárez.

Mientras, en Laprida ingresaron decenas de llamados a las líneas telefónicas de atención por anegamientos en viviendas y comercios.

A través del sistema de Defensa Civil se coordinó la provisión de elementos tales como bolsas de arena, corte de calles y demás acciones en conjunto para responder a cada emergencia.

La lluvia acumulada hasta la última hora del martes era de 36 mm.

Con información de Diario El Fénix y Laprida Noticias