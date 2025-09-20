Ante las consecuencias de los fenómenos hídricos que afectaron a la producción, se reunió la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario, integrada por representantes de entidades vinculadas a la actividad. Actualmente se elabora un informe técnico solicitado al INTA que permitirá al Ejecutivo elevar al Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense la solicitud formal de declaración de la emergencia para el Partido.

Asimismo, se constituyó la Comisión de Control de Plagas Rurales y Urbanas, que obtuvo el reconocimiento oficial de la Provincia y que se encuentra en funcionamiento mediante reuniones sostenidas donde se lleva adelante un diagnóstico y se evalúa la asignación de recursos para implementar medidas concretas.

Por otra parte, en coordinación con el Centro de Apicultores de Azul se avanza en la conformación de un consorcio para la construcción de una nueva sala de extracción y fraccionamiento de miel. A la vez, se gestiona apoyo del Ministerio provincial de Desarrollo Agrario para la incorporación de tecnología.

Esta propuesta busca agregar valor a la producción, generar empleo, reforzar el vínculo público-privado y consolidar a Azul como referente en materia apícola sustentable.

Además, se trabaja junto a los charcuteros locales. Al respecto, el Municipio adherirá a la Resolución N° 350/2025 y acompañará en los procesos de habilitación y capacitación del sector. Como parte de esto, se concretó la charla "Requisitos y condiciones para la habilitación de fábricas de chacinados y salazones de pequeña escala" con las áreas de Habilitación y Bromatología.

Del mismo modo, se impulsa la participación de jóvenes rurales en el programa provincial Impulso Joven, que financia proyectos productivos donde se considera el impacto local, viabilidad, innovación, sostenibilidad ambiental, asociativismo y perspectiva de género.

En paralelo, se vienen implementando diversas iniciativas complementarias como las huertas familiares y educativas, con entrega de semillas y plantines junto a charlas de formación; el fortalecimiento de las PUPAAs mediante la legalización de las unidades productivas y su acompañamiento para acceder a subsidios y créditos; y la participación de productores y emprendedores azuleños en Mercados Bonaerenses, que además incluye beneficios del 40% a través de Cuenta DNI.

A su vez, la municipalidad se sumó al programa BAIA, que contempla el desarrollo de proyectos de huerta municipal con fines productivos, educativos y comunitarios.

Finalmente, mediante el Fondo Agrario, se encuentran vigentes hasta el 24 de octubre dos líneas de financiamiento. La primera, PyMEs con Futuro, está destinada a industrias MiPyME del rubro agro, alimentos y bebidas, con un monto máximo de $30.000.000, tasa fija del 35%, plazo de hasta 24 meses y devolución mensual o semestral. La segunda, Emprendedores Agroalimentarios, se orienta a productores y emprendedores, con un monto máximo de $10.000.000, plazo de 18 meses, tasa de interés 0% y devolución mensual. Además, se acompaña a productores apícolas en la gestión de créditos y subsidios específicos para el rubro.