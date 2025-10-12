A partir de las 18, el Escuadrón de Gendarmería Nacional habilitó la circulación desde el kilómetro 73 al 80, aunque se implementó una circulación asistida debido a la presencia de agua sobre la cinta asfáltica.

La situación reflejó la magnitud de las precipitaciones recientes, que superaron los 40 milímetros en el área.