Lluvias
Hubo un corte en la Ruta 226 por el desborde de un arroyo entre Balcarce y Tandil
Las intensas precipitaciones del domingo provocaron el desborde del arroyo El Crespo, lo que resultó en el corte de la ruta nacional durante varias horas.
A partir de las 18, el Escuadrón de Gendarmería Nacional habilitó la circulación desde el kilómetro 73 al 80, aunque se implementó una circulación asistida debido a la presencia de agua sobre la cinta asfáltica.
La situación reflejó la magnitud de las precipitaciones recientes, que superaron los 40 milímetros en el área.