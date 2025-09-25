En esta oportunidad se hizo entrega de un marcapasos unicameral externo transitorio marca Osypka, un dispositivo que se utiliza en situaciones de emergencia o de carácter temporal para mantener el ritmo cardíaco en pacientes con alteraciones graves, como bloqueos cardíacos o bradicardias severas.

Su disponibilidad resulta fundamental para la estabilización inmediata de personas en estado crítico, brindando seguridad tanto a pacientes como a profesionales de la salud. Así lo explicaron el director administrativo del hospital, Matías Iribecampos, y la coordinadora de terapia intensiva, Dra. Dora Nogués.

Además, la Asociación Cooperadora entregó una mesada de acero inoxidable para el sector cocina del hospital, lo que permitirá optimizar el trabajo en el área, garantizando la correcta manipulación, higiene y funcionalidad en un sector clave del nosocomio.

La tesorera de la asociación, Gabriela Espinosa, detalló que la inversión realizada en esta oportunidad asciende a 6.000.000 de pesos, que se suman al esfuerzo sostenido de la entidad, alcanzando un total cercano a los 30.000.000 de pesos en equipamiento y mobiliario entregados en lo que va del año.

Por su parte, el intendente Julio Marini agradeció el enorme aporte de la Cooperadora, destacando el compromiso constante con el hospital y su personal, e invitó a la comunidad a seguir colaborando con la institución que, de manera solidaria, contribuye al fortalecimiento del sistema de salud local.

También estuvieron presentes la secretaria de Salud, Andréa Soutrelle; el director general de Relaciones con la Comunidad e Instituciones, Andrés Marini; la directora de R.R.H.H. del hospital, Cecilia Vidaguren; la subdirectora médica, Sandra Penido; e integrantes de la Asociación Amigos del Hospital.