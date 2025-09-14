“Fue increíble, una locura. Nunca toqué con músicos, así que esta fue la primera vez”, expresó, y destacó el recibimiento del público.

De cara al futuro, la artista planea continuar con los shows en vivo y dar un paso más en su carrera musical. “Ahora quiero seguir con la música, poder sacar mi propia música también. Este año me gustaría empezar a producirlas, sería un sueño por cumplir”, reveló.