Rauch
Juliana Annechini: “Este año ha sido una sorpresa total”
La joven cantante tandilense habló con la prensa luego de su presentación en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Ave de Raza en Rauch. Se refirió a su paso por La Voz Argentina y al deseo de publicar material con canciones propias.
“Fue increíble, una locura. Nunca toqué con músicos, así que esta fue la primera vez”, expresó, y destacó el recibimiento del público.
De cara al futuro, la artista planea continuar con los shows en vivo y dar un paso más en su carrera musical. “Ahora quiero seguir con la música, poder sacar mi propia música también. Este año me gustaría empezar a producirlas, sería un sueño por cumplir”, reveló.