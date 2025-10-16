Se trata de dos puentes Bailey instalados en Santa Cruz e Islas Malvinas, sobre el canal Maldonado que atraviesa la ciudad.

El portal Frente a Cano de aquella ciudad publicó que es un convenio por tres meses que habría vencido en principio en septiembre (por lo tanto, se supone que se trata de una renovación automática para seguir facilitando el paso entre las zonas). El Estado municipal está pagando por cada puente la suma de 17.670.949 pesos.

A eso hay que sumar más de 8.000.000 por la contratación de un seguro técnico contra incendio, robo total y/o parcial y responsabilidad civil con Provincia Seguros.

El despliegue del puente fue destacado en las redes sociales del ministro Luis Petri, responsable del Ejército, días después de la inundación.