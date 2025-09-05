Para que una lista pueda colocar senadores, debe superar el 33,33% de los votos. En caso que no se alcance ese piso, se toma la mitad: el 16,66% de los votos.

Olavarría es el mayor distrito de la sección: aquí se ubica el 35,5% del electorado provincial. El segundo distrito en cuanto a cantidad de electores es Azul con el 21% de los votantes (60.070). En cuanto a cantidad de electores, Bolívar tiene 31.766 votantes.