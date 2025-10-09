Este jueves se celebra el 51.º aniversario de la nacionalización de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, debido a la promulgación de la ley 20.753. Con dicha ley, la universidad adquirió carácter nacional al unificar tres institutos universitarios preexistentes en las ciudades de Tandil, Olavarría y Azul.

Este evento transformó las instituciones locales en parte del sistema universitario nacional argentino.

“A 51 años de aquellos históricos días en los que, con una clara visión de futuro, la región se movilizó en apoyo de esta iniciativa, celebramos un nuevo aniversario de una institución de la que nos enorgullece formar parte”, comunicaron desde las redes sociales oficiales de la UNICEN.

“Sigamos construyendo una universidad pública, inclusiva y de calidad”, concluyeron.