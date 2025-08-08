"Visitar el Hospital Posadas es volver a un lugar donde dediqué gran parte de mi vida profesional. Siempre es bueno estar en contacto con los trabajadores, sus autoridades y ver sus cambios y avances. Ver el laboratorio terminado y la sala de ginecología y obstetricia reformada es importante para la salud de los saladillenses. Siempre hay más por hacer y mejorar, por eso estoy a disposición para colaborar en lo que esté a mi alcance", expresó la médica ginecóloga.

También se hizo presente en la Escuela Primaria N°3 de Saladillo, donde realizó una donación para el comedor institucional. "Las escuelas y la educación en general son un área de contención además de aprendizaje y desarrollo. El trabajo que lleva adelante el equipo de gestión junto a todos los que hacen el día a día de la Escuela es impresionante. Además de aprender, día a día almuerzan más de 120 niños y niñas, por eso es importante atacar las necesidades siempre que se pueda para que esa tarea sea más sencilla. Me saco el sombrero.

MR