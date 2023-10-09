El grupo "Con vos", el Clúster y los centros Diagnóstico Casanova, Diagnóstico Médico de Martino y el Dr. Marcelo Jaimovich y Asunción Mendez Uriondo, se juntaron nuevamente para llevar adelante una campaña de sensibilización en octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Es por eso que llevarán adelante "Quesos Rosas", una acción comunicacional en la que productos de empresas asociadas al Cluster Quesero se pintarán de color rosa.

Además de la acción de concientización, se ofrecen mamografías gratuitas, las cuales algunas son donadas por los centros y otras por los queseros del Cluster, logrando así efectuar un diagnóstico temprano con este control preventivo. Desde Diagnóstico Casanova, Diagnóstico Médico de Martino y, los doctores Jaimovich y Mendez Uriondo aceptaron sumarse nuevamente a esta propuesta con su colaboración.

La institución quesera viene llevando adelante diversas acciones solidarias en las que se adhieren los productores asociados. De esta manera, se pretende llegar a todos los rincones de Argentina con la concientización. A su vez, el grupo "Con Vos" coordinará toda la acción haciendo un seguimiento de las pacientes. El grupo está compuesto por mujeres comprometidas que transitaron por el cáncer mamario y pudieron superarlo. El grupo fue formado en 2015 para estar cerca de otras mujeres que deben afrontar el tratamiento, acompañándolas como una red de contención en ese proceso.

En el marco de este #OctubreRosaTandil, desde el grupo "Con Vos" se encuentran desarrollando diversas propuestas que tendrán lugar durante estas semanas, y apuntan a poner en agenda el tema, además de la acción concreta de entregar "mamotickets" a las mujeres que lo necesiten.

La campaña tuvo un rol preponderante en 2020 y 2021, años en los que los estudios médicos en general disminuyeron por el efecto de la pandemia por Covid19. Aunque las consultas han tendido a normalizarse, aún hoy hay mujeres que no se realizan los controles recomendados. Con el apoyo de los centros de diagnóstico y las empresas queseras asociadas al Cluster, la campaña "Quesos Rosas" logró realizar 150 mamografías gratuitas durante el 2022. La pintura para los quesos es donada por la empresa Alpha Quimica y colabora en las gestiones de la campaña la empresa local Agrilac.