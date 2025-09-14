“Los años hacen que sigamos creciendo, que sigamos haciendo música. Yo siempre digo que poder hacer música para mí es una bendición”, expresó.

El artista agradeció la posibilidad de reencontrarse con el público y de seguir recorriendo festivales populares a lo largo del país: “Poder seguir trabajando en lo que a mí me gusta, después de tantos años, volver con más canciones, para mí es un placer”, dijo.

Con respecto a los próximos shows, incluyendo el Movistar Arena, señaló que está ultimando detalles junto a su equipo. Finalmente, definió con lo que la música significa en su vida: “Para mí es alma. Es parte de mi vida también, es parte de la vida de todos. Siempre digo que hay que tener una canción a mano porque nunca sabés quién la puede necesitar”, concluyó.