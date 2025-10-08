DIB- Dos mujeres fueron encontradas muertas esta madrugada en una vivienda del barrio Thompson, en la ciudad de Bahía Blanca. El hecho ocurrió cerca de la 1 de la mañana, según informa el medio local La Nueva. Allí se desató un incendio y hay sospechas de doble femicidio.

Según testigos, antes del incendio se escucharon disparos de arma.

Personal policial y bomberos del Cuartel Central acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre un incendio. Al ingresar, encontraron dos habitaciones envueltas en llamas y, una vez controlado el fuego, hallaron los cuerpos de Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25), en una misma cama.

En el interior de la vivienda se detectaron restos de combustible, y testigos aseguraron haber escuchado dos detonaciones de arma de fuego momentos antes del inicio del incendio. Además, indicaron que vieron a un hombre retirarse rápidamente del lugar en una motocicleta.

Por el momento, la causa fue caratulada como "Averiguación causal de deceso" y la investigación está a cargo del fiscal Jorge Viego.