En el Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas, el área de Paradeporte desarrolla talleres de equinoterapia, una disciplina que abarca la integración de cuatro ámbitos profesionales diferentes, la medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. El caballo en esta función terapéutica constituye una fuente inagotable de estímulos que favorecen la coordinación motora, la atención, el equilibrio y los reflejos en las personas.

Desde la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad a cargo de Luján Bouciguez, se impulsa al Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas, un espacio municipal gratuito que acompaña a más de 300 personas.

Los CAEA forman parte de las políticas públicas municipales, que se sostiene con el compromiso de un equipo de profesionales de la salud y profesores capacitados, que diseñan propuestas adaptadas para el desarrollo integral de cada persona que asiste.

Este espacio que nació en la gestión del senador Eduardo “Bali” Bucca y se vio fortalecido y continuado por el intendente Marcos Pisano, se prioriza como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y fortalecer los vínculos comunitarios.