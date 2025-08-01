Más de 300 personas realizan actividades ecuestres adaptadas en Bolívar, Urdampilleta y Pirovano
Cada 1 de agosto, se conmemora el Día de la Equinoterapia, una fecha significativa para resaltar el valor del trabajo que se realiza en el los Centros Municipales de Actividades Ecuestres Adaptadas de Bolívar, Urdampilleta y Pirovano
En el Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas, el área de Paradeporte desarrolla talleres de equinoterapia, una disciplina que abarca la integración de cuatro ámbitos profesionales diferentes, la medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. El caballo en esta función terapéutica constituye una fuente inagotable de estímulos que favorecen la coordinación motora, la atención, el equilibrio y los reflejos en las personas.
Desde la Dirección de Políticas Públicas para Personas con Discapacidad a cargo de Luján Bouciguez, se impulsa al Centro de Actividades Ecuestres Adaptadas, un espacio municipal gratuito que acompaña a más de 300 personas.
Los CAEA forman parte de las políticas públicas municipales, que se sostiene con el compromiso de un equipo de profesionales de la salud y profesores capacitados, que diseñan propuestas adaptadas para el desarrollo integral de cada persona que asiste.
Este espacio que nació en la gestión del senador Eduardo “Bali” Bucca y se vio fortalecido y continuado por el intendente Marcos Pisano, se prioriza como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida, promover la inclusión y fortalecer los vínculos comunitarios.