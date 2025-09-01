La joven, identificada como Milagros Quenaipe, tenía una herida de arma blanca en el cuello y falleció en el acto.

Mediante la visualización de las cámaras del Centro de Monitoreo Tandil, se estableció que el autor del hecho ingresó a un domicilio de Alem al 1.300, lugar donde fue aprehendido, relata El Eco de Tandil.

Tras un amplio rastrillaje con personal policial, se halló el arma blanca (cuchillo tipo tramontina) en Uriburu al 700.

El presunto autor fue puesto a disposición de la justicia por homicidio; interviene la UFI N.º 12 de Tandil.