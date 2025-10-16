Señaló que “no había parado la lluvia y ya estaban los equipos de Bomberos y de Desarrollo Humano trabajando en los lugares donde había problemas en casas, voladura de techo, puntualmente”.

Además, señaló que “se corrieron los árboles y se acomodaron las vías para poder transitar ayer mismo”.

“Inmediatamente después del temporal, que gracias a Dios fue corto, y hoy, desde tempranísimo, se está recolectando todo. En este momento están cortando los árboles que se han caído y las cuadrillas están, desde muy temprano, trabajando”, declaró minutos antes de las 9 de la mañana.

Informó que no hubo evacuados, ya que la familia que sufrió la mayor voladura de techo en la zona sur de La Madrid se fue a casa de familiares.

Por otro lado, al ser consultado por el saldo del temporal en cuanto a los servicios, expresó que por un par de horas estuvo cortada la electricidad.

Agregó que en la mañana de este jueves están restableciendo el suministro de agua, que estaba con problemas por la falta de electricidad.

Reconoció que los mayores problemas se dieron en la periferia, sobre todo en la parte sur de General La Madrid.