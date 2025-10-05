DIB - “Justicia por Mili, no nos dejen solos”, gritó con fuerza César Quenaipe, el padre de la joven, mientras el grupo respondió con un sentido “Mili está presente”.

La marcha, encabezada por los padres de la joven, partió minutos después de las 18 desde la esquina de Rodríguez y Uriburu, detrás de una bandera con la leyenda “Justicia por Mili”. A paso lento, avanzó desde el punto donde sucedió el hecho hacia la Municipalidad, donde volvieron a llevar su pedido, de acuerdo con El Eco de Tandil.

Una vez finalizada la convocatoria, César Quenaipe confirmó a ese medio que el fiscal que lleva adelante la instrucción penal preparatoria solicitó la prisión preventiva para que el imputado, Wilson Sánchez (23), permanezca privado de su libertad hasta el día del juicio.