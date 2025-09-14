Los manifestantes se acercaron a la zona del Cristo en Azul para concretar un nuevo banderazo que busca visibilizar lo que sucede con la traza, sobre todo en el tramo que se extiende entre Azul y Cacharí.

La particularidad, esta vez, fue que también hubo un cónclave de vecinos en la localidad más pequeña, adhiriéndose al reclamo de mantenimiento.

En la reunión de Azul se abrió el micrófono y se leyeron adhesiones, entre otras, de la Unión de Usuarios Viales.