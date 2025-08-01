Alrededor del mediodía de este viernes ocurrió este siniestro vial que afortunadamente no derivó en consecuencias de gravedad. Una camioneta se despistó y volcó en la rotonda que une las rutas 51 y 226.

Lo sucedido derivó en que arribaran al lugar a policías y personal médico, siendo trasladado al Hospital Pintos el hombre que guiaba el vehículo.

A través de un reporte dado a conocer desde la Estación de Policía Departamental de Seguridad Azul el conductor de la Hilux, que viajaba solo, fue identificado como Adrián Jesús Auer, de 50 años de edad, vecino de nuestra ciudad.

Agentes del Destacamento Balneario intervinieron en el siniestro vial, iniciándose actuaciones penales por lo que fue el despiste y posterior vuelco de la camioneta.

Con relación al conductor del rodado, se informó que fue trasladado al Hospital Pintos por "presentar presión sanguínea alta"; aunque después de ser atendido en el centro asistencial municipal de Salud se decidió que no quedara internado, ya que no había sufrido lesiones de gravedad en ese siniestro vial que protagonizara.

Fuente: DIARIO EL TIEMPO