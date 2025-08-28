Agregó que se necesitan planes integrales porque los problemas son complejos; por ejemplo, la limpieza del río Salado, el mantenimiento de los caminos rurales, la gestión del Tribunal de Cuentas y acuerdos recíprocos con provincias del lejano oriente, que son las que compran la producción de nuestra provincia.

También especificó la situación del agro y lo que es prioritario para este sector.

“Es el único país de América con impuestos a la exportación”, criticó, al igual que las retenciones por ingresos brutos que dispone la provincia.

Se preguntó cuándo se oyó a Kicillof hablar del agro.

Reveló que las 700.000 cabezas de ganado que tiene Olavarría explican el 10% de la cantidad que tienen los uruguayos. Se necesitan vectores para desarrollar este tipo de actividades, manifestó.

Fustigó que los partidos políticos discutan apellidos como Kirchner y Milei, pero no ideas ni proyectos.