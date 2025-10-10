Lobería
Piedrazos y daños en la municipalidad
Un grupo de personas provocó daños en la sede de la Dirección de Protección Ciudadana y en el frente del municipio de Lobería. Tendría relación con un allanamiento y el posterior secuestro de una moto.
El hecho ocurrió en la noche del jueves, luego de que, según medios locales, se consumara el secuestro de una moto a un menor de edad.
Se registraron daños en el Palacio Municipal y en el área de Protección Ciudadana.
La Policía Comunal de Lobería inició actuaciones por “daño”. Interviene la U.F.I. N.º 1, a cargo del Dr. José Cipolletti.