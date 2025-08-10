Presente Noticias - La información la dio a conocer Carlos Massoni, titular de FM Alpha de Pirovano, ya que el joven, que tiene retraso mental con rasgos de autismo, es familiar suyo. En las redes sociales del medio publicó un descargo titulado “La libertad no avanza, atrasa” y se refiere a la decisión del gobierno en torno a las pensiones por discapacidad.

“La crueldad, el odio, no tiene medida, se ensañaron con los más débiles, con los viejos, con las personas con discapacidad, con los niños. Ahora yo me pregunto, ¿los candidatos de Bolívar [en referencia a la lista de La Libertad Avanza] pueden mirar a un abuelo a la cara o mirar a un padre o una madre con un hijo con discapacidad? ¿Qué le van a decir? ¿No tienen un poquito de sensibilidad?", se preguntó Massoni.

La ANDIS señaló que por Decreto Nº 432/97 “se suspenderá el pago de la prestación cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio declarado por él” y “cuando las citaciones enviadas por la autoridad de aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por causales imputables al destinatario".

El documento marca también que “el presente acto no agota la instancia administrativa" sino que el beneficiario puede apelar dentro de los 20 y 30 días de haber sido notificado. En el caso del joven de Pirovano, la carta le llegó el pasado 6 de agosto según indicaron a PRESENTE desde su entorno familiar.

MR