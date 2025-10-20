La celebración tuvo lugar frente a la Delegación Municipal; contó con la presencia de autoridades del Ejecutivo, referentes de instituciones educativas e intermedias, y las tradicionales banderas de ceremonia que dieron marco al encuentro.

El festejo incluyó números artísticos de grupos locales y la presentación especial del folclorista Seba Cayré, que llenó de música y emoción la jornada.

Durante el acto se rindió un sentido homenaje a Héctor “Tenaza” Vicente, recordado funcionario y vecino comprometido con su comunidad, fallecido el pasado 16 de septiembre. Su familia estuvo presente y recibió de manos del intendente una placa conmemorativa en reconocimiento a su labor y legado.

Niños y niñas de la escuela primaria participaron activamente de la celebración, compartiendo junto al intendente el tradicional “feliz cumpleaños” a la localidad, para luego disfrutar de un desayuno entre los presentes.