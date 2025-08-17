El viernes 12, la fiesta arranca como se debe: The La Planta llega al Estadio Municipal para encender la primera noche con toda su energía.

El sábado 13, emoción y música de primer nivel: Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos del país, en un show inolvidable… ¡y la noche sigue con Lape Band sobre el mismo escenario!

Entre el 12 y el 14 de septiembre se exhibe la Exposición de Avicultura en la Sociedad Rural de Rauch.

Radio Olavarría estará presente para llevar, a través del aire, las redes y la web, todas las alternativas de lo que suceda en este gran aniversario.

MR