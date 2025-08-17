Rauch: LU32 en el 50 aniversario de la Fiesta del Ave de Raza
La exposición y festejo se desarrollará entre el 6 al 14 de septiembre en diferentes escenarios de aquella ciudad. Se trata de la vigésimo sexta edición. Los espectáculos principales se concentran en el último fin de semana.
El viernes 12, la fiesta arranca como se debe: The La Planta llega al Estadio Municipal para encender la primera noche con toda su energía.
El sábado 13, emoción y música de primer nivel: Luciano Pereyra, uno de los artistas más queridos del país, en un show inolvidable… ¡y la noche sigue con Lape Band sobre el mismo escenario!
Entre el 12 y el 14 de septiembre se exhibe la Exposición de Avicultura en la Sociedad Rural de Rauch.
Radio Olavarría estará presente para llevar, a través del aire, las redes y la web, todas las alternativas de lo que suceda en este gran aniversario.
MR