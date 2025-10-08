La convocatoria a los bomberos de Roque Pérez llegó a las 19:37.

La camioneta Amarok trasladaba a una familia de siete olavarrienses, mientras que en el vehículo de menor porte, de 110 cc, iban dos personas.

Ambos motociclistas fueron trasladados al hospital municipal por personas que se encontraban en el lugar. Horas después se produjo el fallecimiento de uno de ellos.

Los olavarrienses recibieron los primeros auxilios en el lugar y luego también fueron derivados al nosocomio local para su observación.