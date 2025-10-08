Siniestro vial
Roque Pérez: Familia olavarriense involucrada en un hecho de tránsito fatal
Sucedió en la tarde de este martes, en la Ruta Nacional 205, a la altura del kilómetro 147. Los olavarrienses viajaban en una camioneta Amarok que impactó a una moto por alcance.
La convocatoria a los bomberos de Roque Pérez llegó a las 19:37.
La camioneta Amarok trasladaba a una familia de siete olavarrienses, mientras que en el vehículo de menor porte, de 110 cc, iban dos personas.
Ambos motociclistas fueron trasladados al hospital municipal por personas que se encontraban en el lugar. Horas después se produjo el fallecimiento de uno de ellos.
Los olavarrienses recibieron los primeros auxilios en el lugar y luego también fueron derivados al nosocomio local para su observación.