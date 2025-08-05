En un acto presidido por el subsecretario de Energía provincial, Gastón Ghioni, quedaron formalmente inaugurados los parques emplazados en estas dos localidades del interior de Saladillo, que fueron concretados mediante el Programa Provincial de Incentivos a la Generación Distribuida, y la gestión del Foro Regional Eléctrico de Buenos Aires (FREBA).

La central de Del Carril cuenta con una potencia fotovoltaica nominal de 500 kWp y un banco de baterías de aproximadamente 1300 kWh nominales, mientras que para el caso de Polvaredas, la capacidad del parque solar es de 250 kWp y su banco de baterías correspondiente de 650 kWh. Para ambas localidades, los sistemas comprenden almacenamiento de energía con baterías de litio.

De este modo, la Subsecretaría de Energía bonaerense avanza con el fomento a las energías renovables, tras tener 28 parques fotovoltaicos operativos a través del PROINGED, los cuales suman 8,7 MW de potencia instalada.

De los 28 parques fotovoltaicos mencionados, dos fueron emplazados en el Partido de Olavarría. Se trata de los parques de Espigas y Recalde que se pusieron en funcionamiento en el año 2018 y cuentan con una potencia de salida de 200 kW cada uno, que se inyectan a la red eléctrica mediante una línea de 13,2 KV permitiendo abastecer la demanda energética en el área de influencia.

Este tipo de generación contribuye a mitigar la contaminación, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de CO2.