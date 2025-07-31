La especialista explicó que “en el hospital somos un equipo interdisciplinario que trabajamos en internación con pacientes internados y con pacientes que concurren al hospital de día. Hace 12 años que trabajamos con Valentina Marcovecchio que nos propone trabajar con poesía, textos, para ver qué surgía en los pacientes. así empezamos a ahondar,a ver qué nos pasaba. Nos propusieron desde el municipio hacer un programa de radio y así arranco. Ya cumplimos 10 programas”.

“Es un trabajo en conjunto y arduo, hacer la producción es un laburo importante. En principio el compromiso de los pacientes, todos objetivos que nos planteamos a diario en cada actividad de acuerdo a cada paciente. Hemos logrado que ellos sean los locutores del programa y también son quienes arman el programa. Si bien se apoyan en nosotros, ellos buscan los temas, los reportajes, las preguntas” indicó alegremente la terapista.

NB