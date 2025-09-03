La jornada se desarrolló en distintos espacios de la ciudad, como el Centro Cultural Atilio Marinelli, el Centro Cultural El Nacional, el Espacio Cultural Néstor Faré, el Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito y el Centro de Formación Profesional N.º 401, reuniendo a jóvenes, adultos y personas con discapacidad que demostraron su talento en las diferentes disciplinas artísticas, buscando su pase a la etapa final.

En ese marco, y con la participación de 60 artistas locales, 23 participantes lograron la clasificación para representar a Benito Juárez en la 34.ª Final Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se disputará del 12 al 17 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

Las y los clasificados son: Sofía Bustos y Sofía del Giorgio en arte circense; Isabella Igartúa y Emma Perco en tango juvenil; Ana María Conte y José Cabado en tango adultos; Ana Costela, Malena Eymeri, Mateo Iocca, Joaquín González y Ciro Lacaze en rock; Thiago Olguín en dibujo PCD; María Rosa Corredor en objeto tridimensional adulto; Catalina Martínez y Yasmín Barchine en mural; Constanza Musciatti en poesía Sub-18; Marta Susana Morales, Graciela Molina, Balbina Mareco y María Rita Constantini en teatro adultos; Liliana Inés Arévalo en plato principal adulto; Julián Fernández en malambo PCD; y Pedro Nievas en narración oral.

Además de celebrar las clasificaciones a la Final Provincial, cabe destacar el gran nivel de la delegación juarense, que obtuvo una considerable cantidad de segundos y terceros puestos, y también poner en valor el compromiso del equipo de trabajo de la Dirección de Cultura de Benito Juárez y la Subdirección de Villa Cacique/Barker, que fue especialmente reconocida por las delegaciones visitantes.

Desde el Municipio y la Dirección de Cultura se destacó y agradeció el trabajo del equipo de jurados, así como el acompañamiento de profesores y profesoras y el apoyo de las familias que se acercaron a compartir esta verdadera fiesta cultural. Del mismo modo, se puso en valor la política pública en materia cultural que llevan adelante el Estado provincial y municipal, promoviendo la participación, la igualdad de oportunidades y el desarrollo artístico en todo el territorio.

Acompañaron la jornada el director de Cultura, Germán Recalde; la subdirectora, Lucía Engert; y la subdirectora de Barker, Romina Gómez, junto con profesoras, profesores y el equipo de trabajo de la Dirección de Cultura; el jefe de Gabinete, Jorge Ismael; el concejal César Marini; la directora del Centro de Formación Profesional, Maricel Ángulo; y el presidente del Centro Cultural y Folklórico El Sombrerito, Juan Cruz López.