Se eligen 6 legisladores provinciales en la Séptima Sección
Cumplen el período los elegidos en 2019. La Cámara Baja provincial renueva 46 diputados y 23 senadores. La Sección a la que pertenecen Olavarría, Azul, Bolívar, 25 de Mayo, Saladillo, Alvear, Roque Pérez y Tapalqué, este turno vota diputados.
Por Juntos terminan su mandato Juan Bautista María Carrara, Daniel Andrés Lipovetzki y María Alejandra Lordén; Walter José Abarca, Luciana Padulo y César Daniel Valicenti concluyen el período por Unión por la Patria.
Hay cuatro listas, como en el caso de los candidatos a intendente y a gobernador, que pugnarán por las bancas para las que, en la elección anterior, se accedió con algo más de 34300 votos en cada una, o el dato absoluto de 16,66% de votos positivos a nivel seccional.
La sección la conforma un universo total de 282122 electores.
Se propone por el FIT a Dionisio Gustavo Rubio en cabeza de lista; a María Alejandra Lordén por Juntos; por Unión por la Patria a María Mercedes Landívar Valerio y por La Libertad Avanza a Carlos Agustín Romo Ortega.