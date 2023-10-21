Por Juntos terminan su mandato Juan Bautista María Carrara, Daniel Andrés Lipovetzki y María Alejandra Lordén; Walter José Abarca, Luciana Padulo y César Daniel Valicenti concluyen el período por Unión por la Patria.

Hay cuatro listas, como en el caso de los candidatos a intendente y a gobernador, que pugnarán por las bancas para las que, en la elección anterior, se accedió con algo más de 34300 votos en cada una, o el dato absoluto de 16,66% de votos positivos a nivel seccional.

La sección la conforma un universo total de 282122 electores.

Se propone por el FIT a Dionisio Gustavo Rubio en cabeza de lista; a María Alejandra Lordén por Juntos; por Unión por la Patria a María Mercedes Landívar Valerio y por La Libertad Avanza a Carlos Agustín Romo Ortega.