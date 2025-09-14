La propuesta de la banda incluye versiones de clásicos de los años 50 junto a composiciones propias, y están cumpliendo diez años, pese a que se conocen desde chicos.

Consultado por la diferencia en sus oficios, dijo que “en la tele y en la radio comunico sentimientos y noticias, y acá comunico canciones y sentimientos. Yo dejo energía arriba del escenario, y esa energía llega a la gente”.

“Nosotros tocamos donde nos llaman. En todas las fiestas populares somos felices”, remarcó.

De cara al futuro, la banda sostiene un objetivo claro: continuar tocando juntos. “Nuestro proyecto es disfrutar la música y seguir en esto porque somos amigos”, cerró.