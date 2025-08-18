"La idea nuestra es que este tipo, bueno, no sé lo que se puede llamar, se haga responsable. No puede ser que nosotros sufrimos una pérdida irreparable, no lo vamos a tener nunca más a Iván, y él esté libre, está en su casa, como si nada. Esa es la sensación de impunidad que nos da a nosotros", expresó González, padre de Iván, quien era estudiante de la Facultad de Ingeniería de Olavarría.

"Nosotros vamos con una marcha en contra de Clemente. Nosotros necesitamos una condena penal y social en contra de esa persona", definió González al aire de LU32.

En sintonía, González denunció que, según testigos, Ignacio Clemente, quien manejaba la camioneta que impactó el auto que conducía Iván, “encaró dos autos antes” de que se produjera el fatal incidente:

"Este hombre encaró dos autos antes, que han declarado también, otras personas que no iban en el grupo de Iván, y lo pudieron esquivar. No puede ser que este tipo esté en su casa como si tal cosa", indicó González.

Por otro lado, González se refirió al estado de la causa:

"Los tiempos de la Justicia no son los que uno pretende. Recién el 14 se hizo la pericia de sangre, y recién en noviembre se hace la pericia accidentológica, donde determinan la culpabilidad o qué es lo que pasó oficialmente. Entonces, hasta no tener todo eso, no hay nada. Si bien hay una causa que ya está en Fiscalía, es lo que hay. No hay más que eso. Esa es la realidad", se lamentó.

"La camioneta del tipo está llena de latas de cerveza adentro", señaló González.

La marcha será este miércoles 20 de agosto en Tandil, con punto de partida en la esquina de Rodríguez y España a las 10:30 horas. A las 11:00 horas aproximadamente, se iniciará la movilización hacia la Municipalidad local, para entregar allí un petitorio. González remarcó que la marcha será un reclamo pacífico.

"Uno lo último que espera es perder un hijo, la verdad que uno todavía no lo puede creer. Me levanto y digo, '¿estaré soñando?'", expresó Mario.

"La idea es que esta persona se haga responsable sí o sí. No puede estar el tipo en su casa como si nada. Y además, digamos que el tipo no es una buena persona, más allá de lo que hizo, porque vos sabés que si salís a drogarte no podés conducir. Cuando alguien es así, no le importa nada el resto de la gente. Es una impotencia tremenda que te da y lamentablemente así se fue la vida de mi hijo. Es irrecuperable", concluyó Mario González, padre de Iván.

