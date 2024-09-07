De averiguaciones practicadas se constató que la formación 9010 de Ferrosur, se encontraba en Azucena, solicitándose a Trenes Argentinos que detenga la marcha de la locomotora a los fines periciales.

A raíz de la visualización de material fílmico aportado por vecinos de la zona, se establece que el fatal episodio se dio en circunstancias en que la víctima caminaba por las vías del tren, con auriculares colocados, sin percatarse de la presencia de la máquina, y fue embestida por la locomotora por la espalda.

La adolescente caminaba por el medio de las vías, en el mismo sentido en que se desplazaba el tren, y en principio, trascendió que el maquinista no habría advertido la presencia de la joven, dado que no la vio porque se encontraba atendiendo otras cuestiones en la locomotora.

El conductor de la formación fue notificado de la formación de una causa en su contra por el delito de Homicidio Culposo.

Fuente: La Voz de Tandil