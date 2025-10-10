La ciudad serrana se prepara para este evento cultural y la productora general inició la charla comentando que "estamos súper contentos con todo el equipo. Con una programación superinteresante con proyecciones en varias categorías."

Acerca del acompañamiento del festival dijo: "el Municipio, la UNICEN y la Biblioteca Riobamba, el Instituto cultural de la provincia y la facultad de Arte. Con todo ese apoyo podemos contar con todo lo que ofrece el festival"

Y prosiguió "el festival tiene 22 ediciones, hay un equipo de programación que vio más de 800 películas que han estado en importantes festivales. No solo es proyectar nuevo cine, sino que haya convocatoria, que sea una fiesta con tantas películas y premiaciones. Sobre la selección de películas dijo: "se eligieron 10 largometrajes y 10 cortometrajes."

Sobre la película que abrirá el festival estará "Belén", dirigida por Dolores Fonzi, una película que viene de ser premiada en San Sebastián, que trata sobre la novela "Somos Belén", escrita por Ana Correa, y que narra la historia de una mujer que se encuentra en prisión por un aborto espontáneo.

En cuanto a la interacción con las escuelas dijo que "se convocó a las escuelas, primarias y secundarias, donde podrán ver películas ya asignadas."

Mencionó además que "el jurado está compuesto por Pablo Giorgelli, Ariel Rotter y Yago Blanco, quienes destacarán las propuestas más creativas y originales del certamen. Por su parte, la Asociación de Directores de Fotografía (ADF) va a entregar el Premio al Mejor Largometraje, con un jurado integrado por Guillermo Saposnik, Julia Krause y Martín Bendersky."

Finalmente habló de las premiaciones, que son mejor dirección, mejor actuación y al mejor cortometraje local, y apuntamos a que el año que viene sea un festival más grande.

La ceremonia de apertura será este sábado 11 a las 20 hs. en el Auditorio del Espacio INCAA UNICEN, con la proyección de Belén, dirigida por Dolores Fonzi, que viene de ser premiada en San Sebastián.