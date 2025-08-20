En referencia a la actualidad en salud dijo “es un tema recurrente generalmente en estos momentos, sobre todo electorales. Tapalqué es una localidad muy pequeña, que carece de médicos que residan en nuestra localidad. Por ejemplo, tuvimos el caso en la campaña ejecutiva del año 2023, donde en una lista del espacio de Juntos por el Cambio, había dos médicas que estaban ejerciendo su profesión en el hospital de Tapalqué, y manifestaron su voluntad de apoyo a ese espacio político, y fueron desplazadas directamente de la gestión. No nos podemos dar el lujo de prescindir de esos profesionales".

Respecto a la actividad legislativa del HCD hizo referencia de ser “un tema bastante complejo, en el sentido de que el gobierno municipal tiene una manera de ejercer el poder un tanto autoritario, en juicio, y poca de las alternativas que pone la oposición pueden llevarse adelante".

Siguiendo la línea de su labor en el bloque, el funcionario habló de los proyectos “hemos presentado uno que tiene que ver con informes para que el Poder Ejecutivo, a través del secretario de Gobierno, pueda bajar al Concejo deliberante y realizar informes trimestrales de la gestión. El gobierno se negó, directamente no apoyó la iniciativa porque no quieren dar explicaciones en una sesión pública”, sentenció.

En el final habló sobre el futuro del actual intendente Gustavo Cocconi y expresó “creo que uno tiene que preguntarse o saber si vale la pena o no continuar. Lamentablemente, vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos con la manera de gobernar o de ver la política que puede llegar a tener el espacio del intendente", finalizó.

