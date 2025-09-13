La noche arrancó con la agrupación de baile ‘La Fortinera’, que preparó el terreno para la banda local de cumbia ‘Hasta Las Manos’. Con un extenso repertorio de covers, el conjunto se lució ante su gente. También hubo tiempo para conocer a las 14 aspirantes a soberanas, que buscarán representar a la Fiesta en otros festivales provinciales y nacionales.

Pasadas las 1:15 de la madrugada, The La Planta subió al escenario ante el calor de la gente que se hizo presente, pese al frío. Y fue recompensado: a mitad de show, el cantante Nicolás Choca se metió entre el público a cantar que los pudo disfrutar por más de una hora.

La Fiesta continuará este sábado con un cronograma cargado de actividades culturales y musicales.

La grilla artística incluirá a Karla Díaz, con su propuesta musical y un número de acrobacia aérea a cargo de los profesores Patricia Moris y Enzo Aguirre.

Además se anuncian las actuaciones de La Kachy Band, Juliana Annechini y Lapeband, el conjunto del periodista Sergio Lapegüe

El momento más esperado de la noche llegará con la presentación del reconocido artista Luciano Pereyra. El cierre estará a cargo del DJ Fran Mastronardi.