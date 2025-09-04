“Este proyecto ha tenido varios intentos durante algunos años, diríamos, más que nada en dos aspectos. En algunas formulaciones teóricas, es decir, alguien dijo, queremos tener una universidad, hace algunos años se habló de una universidad agraria, algo ligado a la universidad tecnológica y demás”, explicó el intendente de Tres Arroyos y realizó un repaso sobre los distintos momentos del proyecto.

“15 años atrás aproximadamente, posteriormente también hubo, o hay en realidad, un estudio realizado por gente del CRETA, de la gestión anterior, donde se pensaba de alguna manera en el embrión de una universidad con algunas particularidades de lo que tiene que ver con la zona en la que estábamos y demás. Nunca más que eso habíamos avanzado. Pero nosotros lo que hicimos, como el año pasado en una decisión del gobierno municipal, compramos el edificio del CRETA, el CRETA es un centro regional de estudios superiores, entonces se juntaron esas dos cosas. Desde ese momento decidimos empezar a pensar en este sueño”, afirmó.

Pablo Garate explicó que “una vez que pase el proceso electoral de este domingo vamos a estar teniendo reuniones en Buenos Aires con quienes ya se han comprometido a firmarnos el proyecto para empezar a avanzar en la firma del mismo y en la presentación”.

“Nos planteamos una universidad con algunas cuestiones diferentes que tengan mucho que ver con lo productivo, que tengan mucho que ver con el sector industrial agropecuario, con el sector agroalimentario, pero agregándole cuestiones que tienen que ver con logística, con tecnología, que nos permite ese enfoque, pero además nos planteamos una alternativa de una universidad diferente en el sentido de que va a ser una universidad diríamos moderna en términos de que va a estar organizada y ordenada de acuerdo a departamentos”, planteó.

“Eso lo hace más flexible para la oferta educativa cuando las universidades son por facultades, son un poco más rígidas porque diríamos cuando se decide una carrera después con el plantel docente y eso no se puede modificar, entonces lo vamos a hacer con departamentos, segundo, también vamos a hacer la universidad cumpliendo las normas de calidad en la gestión administrativa y en la gestión económica a partir de la aplicación de las normas ISO para estar controladas esas normas internacionales que nos permitan estar controladas, y la tercera cuestión que ya pasa en algunas universidades en otros lugares del mundo y en la Argentina en algún lugar también, queremos una universidad dual, es decir, que los alumnos ni bien comiencen su carrera universitaria tengan la práctica en algunas empresas”.

Por último, señaló que “hay instituciones de la comunidad que están apoyando el proyecto universitario, y eso, por supuesto que, como lo hemos dicho nosotros, no es un proyecto de un gobierno municipal, sino es un proyecto de la comunidad que va a llevar tiempo, por supuesto, pero que nosotros estamos decididos a empujarlo”.