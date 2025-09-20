Las causas que ocasionaron el siniestro aún son materia de investigación, pero se presume que el resbaladizo estado de la calzada pudo haber sido el detonante del hecho, que no involucró a terceros. De acuerdo con testigos, circulaba en dirección Saladillo-Bolívar.

El operativo policial estuvo a cargo del comisario Pedro Poveda y contó con el apoyo de la Dirección de Defensa Civil. Asimismo, arribó a escena una ambulancia del servicio 107 y una dotación de Bomberos Voluntarios.