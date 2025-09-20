Siniestros viales
Un hombre de Bolívar falleció tras volcar en la Ruta Nacional 225
El siniestro ocurrió en la mañana de este sábado, en el kilómetro 287. Según informó el Diario La Mañana, el rodado Ford Ranger era conducido por el bolivarense Edberto Rodolfo Fuentes, de 67 años.
Las causas que ocasionaron el siniestro aún son materia de investigación, pero se presume que el resbaladizo estado de la calzada pudo haber sido el detonante del siniestro que no involucró a terceros. De acuerdo a testigos, circulaba en dirección Saladillo- Bolívar.
El operativo policial estuvo a cargo del comisario Pedro Poveda, y contó con el apoyo de la Dirección de Defensa Civil. Asimismo, arribó a escena una ambulancia del servicio 107 y una dotación de Bomberos Voluntarios.