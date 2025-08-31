Consultados por LU 32, los Bomberos Voluntarios de Carlos Casares confirmaron que acudieron, ante un llamado, a las 07:00 h al km 319,5 de la mencionada ruta. Allí se encontraron con el ómnibus, que estaba a la vera de la cinta asfáltica, sin consecuencias mayores para los 19 pasajeros a bordo, además de los dos choferes, que resultaron ilesos. Estuvieron trabajando por espacio de casi dos horas, utilizando una lancha para sacar a la gente, ya que el agua estaba a unos 30 cm del nivel del piso. Según testimonios de los mismos conductores a los voluntarios, las fuertes ráfagas de viento y el mal estado de la ruta habrían ocasionado el despiste, pero sin consecuencias para ninguno de los ocupantes, que esperaron otro coche de la empresa para seguir viaje a destino.