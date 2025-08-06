Se trata de propuestas no aranceladas, con modalidad 100% virtual, que se dictarán durante el segundo cuatrimestre de 2025. Cada curso tiene una duración de dos meses e incluye encuentros sincrónicos opcionales.

Las capacitaciones cuentan con cupos limitados y se entregarán certificados de aprobación emitidos por la Institución.
Cabe aclarar que no otorgan puntaje docente.

Se encuentran disponibles dos cursos: 

"AutoCAD Básico"
Inicio: 14 de agosto
Duración: 2 meses
Modalidad: 100% virtual
Curso no arancelado
Inscripción: https://forms.gle/EeWPXupQhUrfdByE7


"Turismo y Desarrollo Local: Nuevas Alternativas para los Espacios Rurales"
Inicio: 15 de agosto
Duración: 2 meses
Modalidad: 100% virtual
Curso no arancelado
Inscripción: https://forms.gle/zW3qx6Bzu25kFwtV7