UNICEN: ofrecen cursos virtuales y gratuitos para docentes y equipos técnicos
Desde la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN, se encuentra abierta la inscripción para nuevos cursos de capacitación destinados a docentes, formadores/as y equipos técnicos de Centros de Formación Profesional y Formación Laboral, así como también a integrantes del sistema de Formación Técnica – Agraria Profesional del CPRES Bonaerense.
Se trata de propuestas no aranceladas, con modalidad 100% virtual, que se dictarán durante el segundo cuatrimestre de 2025. Cada curso tiene una duración de dos meses e incluye encuentros sincrónicos opcionales.
Las capacitaciones cuentan con cupos limitados y se entregarán certificados de aprobación emitidos por la Institución.
Cabe aclarar que no otorgan puntaje docente.
Se encuentran disponibles dos cursos:
"AutoCAD Básico"
Inicio: 14 de agosto
Duración: 2 meses
Modalidad: 100% virtual
Curso no arancelado
Inscripción: https://forms.gle/EeWPXupQhUrfdByE7
"Turismo y Desarrollo Local: Nuevas Alternativas para los Espacios Rurales"
Inicio: 15 de agosto
Duración: 2 meses
Modalidad: 100% virtual
Curso no arancelado
Inscripción: https://forms.gle/zW3qx6Bzu25kFwtV7