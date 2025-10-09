Concentración
Volverán a movilizarse por las rutas en mal estado
Será el tercer banderazo que se realiza. La convocatoria es para las 16:30 de este domingo en la “Rotonda del Cristo”. El reclamo engloba a vecinos de Azul, Cacharí, Chillar y Las Flores.
La actividad, que es impulsada por vecinos autoconvocados y tendrá como referencia las 16.30 del domingo, se replicará en varias de las rutas nacionales y algunas provinciales. Los epicentros serán las rutas nacionales 3, 5, 33, 226 y 205, mientras que la ciudad de Azul será uno de los lugares de mayor concentración.
Cabe destacar que, días atrás, desde el Departamento Ejecutivo de Azul se solicitó un amparo por el mantenimiento de la Ruta Nacional 3
De este tercer banderazo participan:
- RN 3: Azul, Olavarría, Tandil, Chillar, Cacharí, Las Flores, Monte, Gorchs, Abbott
- RN 226: Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, Urdampilleta
- RN 5: Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó
- Pellegrini, Catriló, Lonquimay, La Gloria, Uriburu, Anguil, Santa Rosa, La Pampa
- RN 20: Urdinarrain, Entre Ríos
- RN 33: Tornquist, Bahía Blanca
- RP 65: Urdampilleta, Bolívar
- RP 30; RN 205: Norberto de la Riestra
- RP 29, RP 30, RP 74: Tandil, Ayacucho
- RP 80, RP 86, RP 88: Necochea