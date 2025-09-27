Ya está abierta la inscripción para la 26.ª edición de la Maratón “Dino Hugo Tinelli”

En conferencia de prensa, la intendenta interina María Laura Rodríguez, junto al director de Deportes y Juventudes, José Aristondo, brindaron detalles sobre el evento deportivo que ya es un clásico en la ciudad de Bolívar y en la región.

A través de la web, www.bolivar.gob.ar/maraton, se puede realizar la inscripción para ser parte de la edición N.º 26 de la Maratón de Bolívar, que se realizará el 1 de noviembre, largando desde el Centro Cívico de la localidad, a las 18 hs.

Con un valor de $25.000 para los 10K y de $15.000 para los 3K, la inscripción habilita la entrega de kits, que en esta oportunidad cuenta, además de la fiscalización, chip, seguro e hidratación, con la remera que fue diseñada a partir de la bandera de Bolívar, buscando garantizar, una vez más, la identidad de la maratón con la ciudad y todo lo que Bolívar representa.

Como cada año, artesanos, emprendedores y foodtrucks serán parte de los espacios para quienes visiten la ciudad; para ello la intendenta Laura Rodríguez ya mantuvo reuniones con las áreas pertinentes y con la Cámara Comercial, para ampliar propuestas que cada año son oportunidades para los comerciantes de Bolívar.

“En una situación delicada para todo el país, el Municipio hace un esfuerzo enorme para poder garantizar esta fiesta deportiva que es motor de movimiento económico también para toda la ciudad; por eso ya gestionamos el acompañamiento de entes y organismos provinciales, y de sponsors que todos los años acompañan la Maratón”, manifestó M. Laura Rodríguez, intendenta interina de la ciudad.

Este tradicional evento, que nació en 1999, aguarda por la confirmación de la presencia de su fundador: Marcelo Hugo Tinelli. Él solo ha faltado a una edición de las veinticinco que se realizaron, lo que permite soñar con su presencia un año más en la ciudad que lo vio nacer y a la cual visita en cada oportunidad que se le presenta. La realización de la carrera pedestre será, una vez más, la posibilidad de ver al conductor estrella de la televisión argentina, lo cual hace más trascendente el evento, no solo en la ciudad, sino también en la región.