En un principio, explicó que “se debe contener a la persona que tiene que amamantar. Esas personas necesitan ese apoyo”

Sobre amamantar en horarios laborales, contó que “muchas mamás no tienen un espacio de intimidad o tiempo para poder amamantar en horarios laborales. Tienen la cabeza en cualquier lado, son un montón de cosas que les pasa”.

En cuanto al rol del hombre dijo “actualmente están más involucrados, hay más compañía. Hoy vienen con sus parejas a los cursos de padres. El entorno influye mucho, la idea es involucrarnos, es un momento muy sensible y hay que acompañar desde otro lado”.

Al ser consultada sobre la importancia de los médicos en el momento de lactancia expresó “hay personal que se ha capacitado, cada vez más hacen la especialización en lactancia, aunque falta un montón”.

Finalmente, sobre la leche materna y su significado, aconsejó “debemos recibir esta información desde el colegio, porque es parte de la vida. La leche humana tiene muchos beneficios a largo plazo. Influye en el desarrollo cognitivo, sensorial y aumenta el vínculo”.