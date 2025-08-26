Lean visitó los estudios de LU 32 para contar su experiencia. Dijo que empezó viajando por amor al viaje en si mismo y decidió comprarse una cámara fotográfica, cosa que se convirtió en algo revelador y de ahí en más comenzó a retratar la vida salvaje en cada lugar al que iba.

En este sentido, dijo que siempre le llamaron la atención los felinos y su idea es fotografiar a los 5 felinos más importantes del mundo, de los cuales ya retrató 3.

Comentó como organiza cada experiencia como, por ejemplo, su reciente viaje a Brasil para retratar al yaguareté.

También se refirió a su actividad en su canal de youtube y a los cursos y viajes que organiza con quienes quieran vivir una experiencia similar a las que él realiza.