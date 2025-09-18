"La bicicleta gasta energía, pero en realidad le da mucha satisfacción”, afirmó Barbosa, quien destacó además las ventajas que ofrece Olavarría para el transporte en estas: “Tenemos un privilegio de tener las calles tan anchas y con mucho pavimento”.

Sobre la actualidad, remarcó que el uso del rodado se incrementó con el crecimiento poblacional: “La gente anda mucho más en bicicleta. Antiguamente éramos 100 mil habitantes, ahora somos 150 mil. Creció muchísimo el privilegio de la bicicleta”, dijo.

Recordó que el ciclismo tiene mucha tradición en Olavarría y que está vinculada también a la historia laboral de la ciudad: “Después de 72 años, en ese tiempo no había los vehículos que hay ahora. El que andaba en bicicleta era la persona que tenía un buen trabajo. Los mejores sueldos eran los de la policía, los bancarios y los ferroviarios, y todos los ferroviarios tenían su bicicleta para ir a trabajar”.

Finalmente, manifestó que con la llegada de la primavera y el verano, la actividad en los talleres crece: “Es demasiado la cantidad de reparaciones de bicicletas que se hacen”, comentó.