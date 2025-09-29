“Lo fundamental es la prevención. Tenemos que concientizar a la población sobre la importancia de controlarse la tensión arterial, el colesterol, la glucemia y los antecedentes familiares”, sostuvo al explicar por qué cada vez se registran más casos de muertes súbitas en jóvenes durante actividades deportivas.

La especialista remarcó que es clave realizar estudios médicos antes de practicar deportes, especialmente en adolescentes y adultos jóvenes. “Lo básico es empezar por el clínico o el pediatra, y a partir de ahí pedir exámenes cardiovasculares”, explicó. También advirtió que entre los 25 y 40 años muchas personas dejan de consultar al médico salvo que tengan síntomas, lo que aumenta los riesgos.

Zeberio subrayó además que no se puede ignorar el consumo de sustancias prohibidas: “Afectan el corazón y los vasos sanguíneos, y es un problema mundial”. Y enumeró medidas cotidianas para cuidar la salud cardiovascular, como una alimentación equilibrada, bajo consumo de sal, buen descanso, reducción del estrés, control del alcohol y abandonar el cigarrillo y el vapeo.

“El cigarrillo y el vapeo no afectan solo a los pulmones; también dañan el corazón, las arterias cerebrales y los riñones”, afirmó.

Por otra parte, la cardióloga se refirió a la distinción que recibió en el Honorable Concejo Deliberante de Olavarría, que fue impulsada por una paciente con cardiopatía congénita severa que hoy es comunicadora social. “Fue una emoción muy grande. Lo mejor que uno puede tener como médico es ver que sus pacientes crecen, son felices, concretan sus sueños. Ese es el mayor reconocimiento”, expresó.