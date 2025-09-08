“No hay un buen ofrecimiento político como para convencer al electorado”
Marcelo Petehs, concejal de Por Más Libertad, reflexionó sobre el resultado de las elecciones y afirmó que “la Libertad Avanza ha perdido varios votos respecto a 2023”. Por otro lado, señaló que hay candidatos que “restan, no suman”.
“Un resultado que por ahí no era lo que se esperaba desde la Libertad Avanza”, señaló el concejal de Por Más Libertad y agregó que “se esperaba otro tipo de números, pero a la vista está que no hay un buen ofrecimiento político, sobre todo, como para convencer al electorado”.
“Dejando de lado el porcentaje de votantes y demás, pero bueno, ya quedó claro que, como espacio político, la Libertad Avanza ha perdido varios votos respecto a 2023. Si sumamos la fuerza que se alió, deberían haber sido mayor cantidad y apenas se ha logrado un 5 o 6% más que el año pasado, que en definitiva es lo que agregaba el PRO a nivel local”, afirmó Marcelo Petehs.
“Creo que la alianza que hizo el Gobierno Nacional junto con el PRO está bien, lo que no se eligieron bien para mí, y esto lo digo a título personal, son los personajes que intervinieron en esa alianza a nivel local”, dijo y sostuvo que “en la fuerza pusieron candidatos a senadores como Celeste Arouxet y Ezequiel Galli, que con todos los antecedentes que tienen en Olavarría, donde si bien es una ciudad grande donde nos conocemos mucho, lamentablemente restan, no suman”.