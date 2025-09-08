“Un resultado que por ahí no era lo que se esperaba desde la Libertad Avanza”, señaló el concejal de Por Más Libertad y agregó que “se esperaba otro tipo de números, pero a la vista está que no hay un buen ofrecimiento político, sobre todo, como para convencer al electorado”.

“Dejando de lado el porcentaje de votantes y demás, pero bueno, ya quedó claro que, como espacio político, la Libertad Avanza ha perdido varios votos respecto a 2023. Si sumamos la fuerza que se alió, deberían haber sido mayor cantidad y apenas se ha logrado un 5 o 6% más que el año pasado, que en definitiva es lo que agregaba el PRO a nivel local”, afirmó Marcelo Petehs.

“Creo que la alianza que hizo el Gobierno Nacional junto con el PRO está bien, lo que no se eligieron bien para mí, y esto lo digo a título personal, son los personajes que intervinieron en esa alianza a nivel local”, dijo y sostuvo que “en la fuerza pusieron candidatos a senadores como Celeste Arouxet y Ezequiel Galli, que con todos los antecedentes que tienen en Olavarría, donde si bien es una ciudad grande donde nos conocemos mucho, lamentablemente restan, no suman”.