El punto de concentración será a las 15:30 horas, en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, para salir puntual a las 16:00 horas.

El itinerario se iniciará en el Museo de Sitio “Hermanos Emiliozzi”, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi, Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos girarán detrás de la galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi.

Desde la organización se estipula que la caravana finalizará su recorrido a las 18:00 horas en el puente Dante y Torcuato Emiliozzi, con una exposición de los autos que participan en este encuentro.

La organización de este evento, tan significativo, se retrotrae a las carreras de inicios de los años 50 que comenzaron a llevar el nombre de “Vuelta” y se desarrollaban en rutas abiertas, uniendo pueblos y ciudades.