1era Vuelta de los Gringos Emiliozzi: “Vamos a rememorar una época”
En el marco del 12.º aniversario del Museo Municipal Hermanos Emiliozzi, este sábado 18 de octubre tendrá lugar la primera edición de “La Vuelta de los Gringos Emiliozzi”, un evento inédito que reunirá a más de 50 autos antiguos, clásicos y de competición
El punto de concentración será a las 15:30 horas, en el Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”, para salir puntual a las 16:00 horas.
El itinerario se iniciará en el Museo de Sitio “Hermanos Emiliozzi”, por calle Necochea hasta Brown, rumbo a Av. del Valle, Maipú, Vélez Sarsfield, costanera del arroyo hasta Av. Colón, Av. Pringles y Av. Dante y Torcuato Emiliozzi, Autódromo Hermanos Emiliozzi, donde los autos girarán detrás de la galera para luego regresar por Av. Dante y Torcuato Emiliozzi.
Desde la organización se estipula que la caravana finalizará su recorrido a las 18:00 horas en el puente Dante y Torcuato Emiliozzi, con una exposición de los autos que participan en este encuentro.
La organización de este evento, tan significativo, se retrotrae a las carreras de inicios de los años 50 que comenzaron a llevar el nombre de “Vuelta” y se desarrollaban en rutas abiertas, uniendo pueblos y ciudades.