Como punto importante, consideró que la Sociedad debe conocer el estado de situación de los trabajadores, más allá de los vericuetos gremiales y las distintas aristas de trabajo interno. De todas maneras, explicó que hace años vienen concretando los trámites para poder tener personería gremial y jurídica, y obtener así, la posibilidad de afiliar trabajadores.

En esta línea, señaló que se necesita voluntad política, que no hubo en la gestión anterior, y tampoco lo hay en esta, hasta ahora. Mientras tanto, seguirán en contacto con Stuppia para que los represente.

Manifestó que no hay negociación salarial, porque ante los ofrecimientos no hay un diálogo, solo se escucha la oferta, pero no se toma en cuenta lo que piden los representantes de los trabajadores.

El incremento, en su caso particular, un administrativo categoría II, con 40 horas semanales, el aumento fue de $237 por hora de trabajo.

En el caso de una administrativa de 30 horas semanales, cobró 300 mil pesos de bolsillo, reveló, mientras que a los monotributistas, el incremento fue de 23/24 pesos por hora.

Por otro lado, más allá del salario, Galanti detalló que hay lugares de trabajo que no cumplen con exigencias de aseguradoras y ART.

Necesitan una mesa de trabajo para ir resolviendo este tipo de cuestionamientos, un plan de obras, una proyección que, se lamentó, no existe.

Agregó que quieren que a la gestión le vaya bien, porque los empleados municipales son uno de los pulmones y motores de la ciudad.