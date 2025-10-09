Se trata de un recorrido de 7 km, de dificultad media, por circuitos de Bella Vista a Sierras Bayas, que partirá desde las 14 horas. El punto de encuentro será en Bella Vista.

Durante el trayecto se recorrerán senderos y sitios arqueológicos, geológicos e históricos de la ladera noroeste, accediendo a vistas únicas del otro lado del cerro y conociendo la historia del lugar.

Aquellas personas interesadas en participar podrán inscribirse a través del link en nuestra página web o en la del municipio.

Recomendaciones: pantalón largo, calzado deportivo cerrado, mochila con 1 litro de agua y, opcional: equipo de mate para pausas contemplativas.

Recordamos la ubicación y contacto de la Oficina de Turismo de Olavarría:

Centro Cultural “San José” (Riobamba 2949), los días hábiles de lunes a viernes de 7 a 13 horas; sábados, domingos y feriados de 15 a 18 horas. WhatsApp: 2284 15 69-5796. Coordinación de Turismo al correo turismo@olavarria.gov.ar