Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:

– SUBE

– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.

– Vacunación canina y felina.

– Validación de identidad app Mi Argentina.

– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).

– Inscripción a maternales, centros de día, Envión y Callejeadas.

– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.

En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo, se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.