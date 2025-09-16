“Barrio por Barrio” este miércoles en Parque Avellaneda
Desde las 9:30 horas, el intendente Maximiliano Wesner, acompañado por integrantes de su gabinete, encabezará una nueva edición del programa municipal. En esta oportunidad, la jornada contempla los barrios CECO I, Facundo Quiroga I y II, y Luz y Fuerza.
Como es habitual, se podrá acceder a los siguientes servicios:
– SUBE
– Asesoramiento médico y puesto de vacunación.
– Vacunación canina y felina.
– Validación de identidad app Mi Argentina.
– Asesoramiento e inscripción a los programas Más Vida y PAAC (personas con celiaquía).
– Inscripción a maternales, centros de día, Envión y Callejeadas.
– Atención de las oficinas de Defensa del Consumidor, Relaciones Vecinales, Casa de Tierras y Regularización Dominial, Desarrollo Social, Mujeres, Géneros y Diversidades y Empleo.
En paralelo, se desplegará el habitual dispositivo puerta a puerta en el que se dialogará con vecinos y vecinas para conocer sus inquietudes y necesidades, las cuales serán remitidas a las áreas municipales correspondientes. Asimismo, se brindará información de interés, vías de comunicación, entre otros.